Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Он это серьезно или в шутку? Какие мы партнеры.Нарышкин назвал а...
  • Татьяна
    10 022 рублика ! Воистину щедрость их безгранична )))Порядок назначени...
  • Людмила Анисина
    Молодец,отчаянная и храбрая девчонка.Украинская олимпи...

Пушков спрогнозировал будущее транзита газа через Украину

Пушков спрогнозировал будущее транзита газа через Украину

Парламентарий прокомментировал новость о соглашении ФРГ и США по газопроводу "Северный поток — 2". Вашингтон и Берлин указали на необходимость сохранения транзита газа из России через территорию Украины на 10 лет, отметил в Telegram-канале политик.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,