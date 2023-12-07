В Москве прошел модный саммит стран БРИКС: посмотрите, как это было

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. В столице завершилось знаковое мероприятие: BRICS+ Fashion Summit. На несколько дней Москва стала законодателем моды всего объединения БРИКС, за форумом следили более трех миллионов человек.
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