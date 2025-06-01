Выбор дополнительных победителей (в количестве 1): 🏆 Победитель: 1. Мария ✔️Проверить результаты… Так как по условиям розыгрыша первый победитель не вышел на связь билет переразыгран.
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Выбор дополнительных победителей (в количестве 1): 🏆 Победитель: 1. Мария ✔️Проверить результаты… Так как по условиям розыгрыша первый победитель не вышел на связь билет переразыгран.