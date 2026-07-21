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Аномальную жару в Европе связали с одним фактором

Аномальную жару в Европе связали с одним фактором

Потепление в Арктике повлияло на приход аномальной жары в Европу. Связь между этими явлениями выявил преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини в разговоре с агентством РИА Новости.

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