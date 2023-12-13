Каждый восьмой россиянин заявил о планах открыть свой бизнес в 2024 году

Примерно каждый восьмой россиянин рассматривает возможность открытия своего бизнеса в 2024 году. Об этом 13 декабря «Известиям» сообщила компания IFORS Research после проведенного исследования, цель которого — определение предпринимательского потенциала россиян.
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