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Иран готов к дипломатии, но будет отвечать на удары США – Аракчи

Иран готов к дипломатии, но будет отвечать на удары США – Аракчи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран открыт к дипломатии, но решительно ответит в случае возобновления ударов со стороны США.

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