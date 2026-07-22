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Царьград

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Красные линии ещё не нарушены: Почему Средняя Азия молчит после ударов ВСУ по мигрантам в России?

Красные линии ещё не нарушены: Почему Средняя Азия молчит после ударов ВСУ по мигрантам в России?

Почему Средняя Азия молчит после ударов ВСУ по мигрантам в России, которые пострадали при налётах на склады Wildberries? Отсутствие обвинений в сторону Украины объяснил Михаил Матвеев: их красные линии ещё не нарушены.

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