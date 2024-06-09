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Дело против киргиза замяли: потакание среднеазиатам есть унижение России

Дело против киргиза замяли: потакание среднеазиатам есть унижение России

Мигранта-таксиста высадившего ветерана не осудили после заявлений МИД Киргизии Возмутительная ситуация произошла в Москве, которая подрывает, если честно, доверие к нашему правосудию и тому, насколько оно защищает интересы граждан.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
После такого решения суда таксисты-мигранты, а за ними и водители-мигранты автобусов, не то что участников СВО будут высаживать, а уж простых граждан: бабушек, дедушек, детей, беременных женщин... Надо бы, чтобы судей, выносящих таких &quot;приговоров&quot; пачками мигранты высаживали под дождь, в жару, в зимний холод, чтобы до них хоть что-то дошло. Вон, как на депутата в Татарстане мигранты напали, ГД хоть как-то зашевелилась...
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2 час.
Святогор Князев
Дебилы из монархического союза хотят власти и полномочий? На рею! Может быть киргизы с узбеками не правы, с хохлами разберёмся, но вас к власти даже на километр не пустим)))) Жрать пайку тюремную будете а не круасанами хрустеть....
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2 час.
Юрис Хартманис
Парням из такси обидно-судья нормально так получил в карман
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1 час.

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