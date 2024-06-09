Дело против киргиза замяли: потакание среднеазиатам есть унижение России

НП

Наталья Павлова

После такого решения суда таксисты-мигранты, а за ними и водители-мигранты автобусов, не то что участников СВО будут высаживать, а уж простых граждан: бабушек, дедушек, детей, беременных женщин... Надо бы, чтобы судей, выносящих таких "приговоров" пачками мигранты высаживали под дождь, в жару, в зимний холод, чтобы до них хоть что-то дошло. Вон, как на депутата в Татарстане мигранты напали, ГД хоть как-то зашевелилась...