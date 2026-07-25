В Абу-Даби пройдёт турнир UFC Fight Night 282 с боем Анкалаева и Гуськова

25 июля в Абу-Даби на арене Etihad Arena состоится турнир UFC Fight Night 282. Главным событием вечера станет бой в полутяжёлом весе между российско-узбекистанским бойцом Магомедом Анкалаевым и его соперником Богданом Гуськовым, который заменил травмированного Халила Раунтри-младшего.