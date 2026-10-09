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«Металлург» забил 3 гола за 02:28 в матче с «Салаватом», Ткачев набрал 1+1

 « Металлург » забил 3 гола за 2 минуты 28 секунд в 1-м периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом» (3:0, 1-й период).

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