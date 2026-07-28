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Зеленский хотел втереться в доверие к Трампу. В США его план раскусили

Зеленский хотел втереться в доверие к Трампу. В США его план раскусили

Военный аналитик, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский пытается выдать ошибочный удар ВСУ по иранскому судну за некое одолжение, которое Киев будто бы сделал Вашингтону.

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