Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольные оружейные мастерские в Севастополе

Сотрудники ФСБ провели этим летом оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, а также восстановления боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских в 51 регионе России.
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