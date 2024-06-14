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Петербургский дневник

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Татьяну Голикову назначили председателем совета Фонда кино

Татьяну Голикову назначили председателем совета Фонда кино

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение Вице-премьера России Татьяну Голикову назначили председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

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Комментарии
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оля кнурова
Было бы неплохо если бы её назначили уборщицей сортиров!
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18 час.
Астон Мартин
почему одни и те же и не профильные без соответствующего образования  , а специалисты вообще то есть или нет ???????????????🤔
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18 час.

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