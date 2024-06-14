Татьяну Голикову назначили председателем совета Фонда кино

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение Вице-премьера России Татьяну Голикову назначили председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
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