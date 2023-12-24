В Госдуме пообещали «драконить» тех, кто не помогает автотуристам

«Благодарю вас за значимый вклад в развитие доступной среды на транспорте», — обратился депутат к члену правления Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга, замдиректора РУТ МИИТ Вячеславу Васильчеву.
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