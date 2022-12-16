Ничушкин – 3-я звезда матча с «Баффало»: 2 передачи, 3 броска и 3 перехвата за 24:21

Ничушкин – 3-я звезда матча с «Баффало»: 2 передачи, 3 броска и 3 перехвата за 24:21

Валерий Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало». Форвард «Колорадо» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сэйбрс» (2:4).

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