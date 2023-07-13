Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале

Пожар начался в лесу, из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. По данным телеканала "360", в результате техногенной катастрофы в селе Шайдуриха уничтожен 41 дом, из которых 13 – постоянного проживания, остальные – дачи.