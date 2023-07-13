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Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале

Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале

Пожар начался в лесу, из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. По данным телеканала "360", в результате техногенной катастрофы в селе Шайдуриха уничтожен 41 дом, из которых 13 – постоянного проживания, остальные – дачи.

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