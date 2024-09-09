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В Новокузнецке житель хотел обменять поддельные автомобильные права на настоящие

В Новокузнецке житель хотел обменять поддельные автомобильные права на настоящие

Мужчине грозит срок в тюрьме.В Новокузнецке мужчина сесть в тюрьму на срок до одного года за приобретение, хранение и использование поддельного водительского удостоверения.

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