Bloomberg: визит Путина в Индию означает провал попытки изолировать РФ

Готовящийся визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Индию представляет собой ещё одно свидетельство того, что усилия западных государств по изоляции РФ являются безуспешными, пишет Bloomberg.
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