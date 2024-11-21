Пассажиры пишут: "Никого не смущают интервалы между троллейбусами? 15 и 21 вообще часто с конечной стартуют вместе.
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Пассажиры пишут: "Никого не смущают интервалы между троллейбусами? 15 и 21 вообще часто с конечной стартуют вместе.