По данным Самарастата, с 13 по 19 октября килограмм огурцов в регионе подорожал на 2,95% — до 107,47 рубля, а десяток куриных яиц — на 2,6%, до 81,71 рубля.
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