Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО в рамках СКШУ «Восток-2022» отработали задачи по прикрытию высадки тактических десантов

В целях недопущения подхода резервов условного противника экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по колоннам и скоплениям живой силы неприятеля, обеспечив высадку десантно-штурмовых подразделений из транспортно-боевых вертолетов Ми-8.
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