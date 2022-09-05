Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО в рамках СКШУ «Восток-2022» отработали задачи по прикрытию высадки тактических десантов

В целях недопущения подхода резервов условного противника экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по колоннам и скоплениям живой силы неприятеля, обеспечив высадку десантно-штурмовых подразделений из транспортно-боевых вертолетов Ми-8.