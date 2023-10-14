Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждённых взрывами предприятиях

Предприятие в городе Херсоне повреждено в результате взрыва. Об этом назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил 14 октября в своём Telegram-канале.
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