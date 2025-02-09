В порту Усть-Луги после «техногенного инцидента» в машинном отделении сел на мель танкер с мазутом на борту Танкер с мазутом на борту сел на мель в порту Усть-Луги в Ленинградской области.
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В порту Усть-Луги после «техногенного инцидента» в машинном отделении сел на мель танкер с мазутом на борту Танкер с мазутом на борту сел на мель в порту Усть-Луги в Ленинградской области.
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