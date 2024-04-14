Израиль запросил заседание Совета Безопасности в связи с нападением Ирана, сообщает ТАСС. Кроме того, Израиль призвал ООН признать КСИР террористической организацией, поскольку серьезность и масштаб атаки беспрецедентны и являются вопиющим нарушением суверенитета страны.