Израиль запросил заседание Совета Безопасности в связи с нападением Ирана, сообщает ТАСС. Кроме того, Израиль призвал ООН признать КСИР террористической организацией, поскольку серьезность и масштаб атаки беспрецедентны и являются вопиющим нарушением суверенитета страны.
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