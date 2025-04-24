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Корабельный рельсотрон для японского флота

Корабельный рельсотрон для японского флота

Ранний концепт рельсовой пушки из документов Минобороны ЯпонииС середины прошлого десятилетия японская военная промышленность работает над созданием перспективной рельсовой пушки, предназначенной для использования на боевых кораблях.

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