Российские разработчики начали испытания FPV-дрона «Гортензия» с гранатометом РПГ-26 «Аглень» Санкт-Петербургское КБ «Гортензия» разработало новую модель FPV-дрона с аналогичным названием.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Российские разработчики начали испытания FPV-дрона «Гортензия» с гранатометом РПГ-26 «Аглень» Санкт-Петербургское КБ «Гортензия» разработало новую модель FPV-дрона с аналогичным названием.
Свежие комментарии