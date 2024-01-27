В Анталье экстренно сел авиалайнер из-за «криков о помощи» в багажном отделении

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Стамбул - Эр-Рияд (Саудовская Аравия), совершил вынужденную посадку в Анталье после того, как экипаж услышал крики о помощи из багажного отсека, пишет местный портал HavaSosyalMedya.
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