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Бондарь объяснил, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

Если в квитанции за ЖКХ неожиданно обнаружилась высокая сумма, не стоит сразу оплачивать ее. Прежде всего, необходимо разобраться в причинах: возможно, это перерасчет, сезонное повышение тарифов, ошибка в показаниях счетчиков или новые тарифы.

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