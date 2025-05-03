Бондарь объяснил, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

Если в квитанции за ЖКХ неожиданно обнаружилась высокая сумма, не стоит сразу оплачивать ее. Прежде всего, необходимо разобраться в причинах: возможно, это перерасчет, сезонное повышение тарифов, ошибка в показаниях счетчиков или новые тарифы.