Бондарь объяснил, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

Если в квитанции за ЖКХ неожиданно обнаружилась высокая сумма, не стоит сразу оплачивать ее. Прежде всего, необходимо разобраться в причинах: возможно, это перерасчет, сезонное повышение тарифов, ошибка в показаниях счетчиков или новые тарифы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии