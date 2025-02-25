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В Госдуме разъяснили права граждан при операциях со старыми долларами

В Госдуме разъяснили права граждан при операциях со старыми долларами

Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev У долларовых купюр не существует "срока годности", поэтому банки не могут отказывать в приеме таких банкнот, заявил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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