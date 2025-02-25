РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Зеля-недоносок-наркоман и дебилы иже с ним не понимают ничего, кроме силы. Разворотить все на этой Окраине, чтобы в г...РФ ужесточит пере...
  • Воробей
    В статье предложена абсолютно психологически безграмотная тактика разрешения конфликтной ситуации. Просто потому, что...Минпросвещения на...
  • Эльвира Величутина
    Не пристукнули их еще?🙂Омичи похитили не...

В Госдуме разъяснили права граждан при операциях со старыми долларами

В Госдуме разъяснили права граждан при операциях со старыми долларами

Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev У долларовых купюр не существует "срока годности", поэтому банки не могут отказывать в приеме таких банкнот, заявил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх