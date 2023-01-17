Стив Керр: «Карри – современный Майкл Джордан»

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр считает, что благодаря своему влиянию разыгрывающий «воинов» Стефен Карри может сравниться с легендарным Майклом Джорданом, который в 90-е стал мировой суперзвездой и вывел НБА на новый уровень популярности.