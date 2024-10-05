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Навыки ИИ становятся ключевыми при поиске работы: как адаптироваться к новым требованиям рынка

Навыки ИИ становятся ключевыми при поиске работы: как адаптироваться к новым требованиям рынка

Навыки ИИ становятся ключевыми при поиске работы: как адаптироваться к новым требованиям рынка Ирэн ОрлонскаяС развитием технологий в России растет интерес к навыкам работы с искусственным интеллектом среди соискателей.

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