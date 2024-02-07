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Страшные цифры статистики. Ветеран СВО заговорил о мигрантах и открыл "портал в ад"

Страшные цифры статистики. Ветеран СВО заговорил о мигрантах и открыл "портал в ад"

Царьград Фото: globallookpress.com Ветеран СВО, депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков вскрыл страшные цифры мигрантской статистики.

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Комментарии
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G
GISMbICH
Когда-то, перед большой войной, &quot;1937&quot; и чистки с ним связанные, позволили одержать тяжелейшую победу не просто в войне, а в противостоянии экономик, идеологий и устремлений народов воюющих стран. Сейчас, на грани новой войны, предельно ясно, что Россия просто кишит предателями и дельцами, которым плевать на будущее России, а многие из них хотели бы видеть её в руинах. Заботиться о своём кармане, как этот &quot;зерновой король&quot; Вячеслав Вегнер, и совершенно не думать о будущем России, и таких откровенных предателей полно не только по регионам, но и в центре и по всем &quot;фронтам&quot;, как политическим, так и экономическим, начиная от Максима Решетникова и Марата Хуснуллина, и продолжая... Как это ни прискорбно осознавать, но для выживания и обновления, России нужен новый &quot;Сталин-2.0&quot;, и новый &quot;1937-й&quot;. Британская разведка достаточно легко сделала жизнь хуже в Европе, создав потоки мигрантов из Средней Азии и Северной Афкрики. Теперь именно британская разведка не просто создала потоки мигрантов в Россию, но и через своих агентов - имамов, руководителей землячеств и диаспор, вбивает в головы мигрантов, что Россия это мусульманская страна, и русские тут чужие. Не видеть этого - просто глупость. И люди, подобные Максиму Решетникову, или Вячеславу Вегнеру, вольно или невольно, осознанно или неосознанно, являются агентами британской разведки, медленно уничтожающими Россию изнутри. Какое наказание грозит за это?... да ещё в условиях вялотекущей, но войны?... - вопрос риторический.
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Все эти &quot; думы&quot;-это ОПГ...
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