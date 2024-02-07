G

GISMbICH

Когда-то, перед большой войной, "1937" и чистки с ним связанные, позволили одержать тяжелейшую победу не просто в войне, а в противостоянии экономик, идеологий и устремлений народов воюющих стран. Сейчас, на грани новой войны, предельно ясно, что Россия просто кишит предателями и дельцами, которым плевать на будущее России, а многие из них хотели бы видеть её в руинах. Заботиться о своём кармане, как этот "зерновой король" Вячеслав Вегнер, и совершенно не думать о будущем России, и таких откровенных предателей полно не только по регионам, но и в центре и по всем "фронтам", как политическим, так и экономическим, начиная от Максима Решетникова и Марата Хуснуллина, и продолжая... Как это ни прискорбно осознавать, но для выживания и обновления, России нужен новый "Сталин-2.0", и новый "1937-й". Британская разведка достаточно легко сделала жизнь хуже в Европе, создав потоки мигрантов из Средней Азии и Северной Афкрики. Теперь именно британская разведка не просто создала потоки мигрантов в Россию, но и через своих агентов - имамов, руководителей землячеств и диаспор, вбивает в головы мигрантов, что Россия это мусульманская страна, и русские тут чужие. Не видеть этого - просто глупость. И люди, подобные Максиму Решетникову, или Вячеславу Вегнеру, вольно или невольно, осознанно или неосознанно, являются агентами британской разведки, медленно уничтожающими Россию изнутри. Какое наказание грозит за это?... да ещё в условиях вялотекущей, но войны?... - вопрос риторический.