В МИД Пакистана обвинили Индию в развязывании конфликта ядерных государств

В МИД Пакистана, комментируя удары Вооруженных сил Индии по пакистанской территории, подчеркнули, что «безрассудные действия» индийской стороны приблизили два государства, которые обладают ядерным оружием, к крупному конфликту.
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