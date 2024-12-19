Голкипер "ПСЖ" Сафонов назвал стрессом выход на замену после травмы Доннаруммы

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов в интервью Okko рассказал о своих эмоциях после незапланированного выхода на замену в матче 16-го тура чемпионата Франции с "Монако", отметив, что для него такой опыт был впервые.
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