Бить будут точно и возможно не только ногами

Русская армия еще не атаковала,а контуженных пол мира Удастся ли проскочить без войны? Пока политологи рассуждают, что означают те или иные жесты и слова Нуланд, Блинкена, Бернса, Байдена или Столтенберга и у кого из них "дрожание левой икры есть великий признак" (имея в виду икроножную мышцу, а не широко распространённый в русской кухне вкусный и питательный рыбный продукт), на Украину в срочном порядке перебрасываются военные из стран западного блока и подтаскиваются вооружения, в том числе собираемые с бору по сосенке в странах НАТО, где они пока что не нужны.