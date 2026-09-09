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Царьград

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Леопард Leo 260M освоил новые территории на юге Приморья

Леопард Leo 260M освоил новые территории на юге Приморья

Леопард Leo 260M, спасённый прошлым летом в Приморье, начал покорять южные районы региона. Используя свой уникальный узор пятен, учёные из "Земли леопарда" успешно отслеживают его передвижения после выпуска в дикую природу.

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