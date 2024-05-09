ВС РФ захватили загадочный натовский танк, который круче Leopard 2

Парк «Патриот» пополнит свою коллекцию трофейной техники НАТО! Рано или поздно любая военная техника, поставляемая западными странами на Украину, оказывается уничтожена или захвачена российскими войсками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии