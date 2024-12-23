В Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов и «Движения Первых» приняли участие в акции «Мы – граждане России»

В Самарском области сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России», реализуемой общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», вручили первые паспорта юным жителям региона.
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