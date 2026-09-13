The leaders of China and India offered Putin its services on the issue of Ukraine

Chinese President Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi, during a conversation with Vladimir Putin on the sidelines of the BRICS, actively offered their services to help resolve the conflict on Ukraine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым