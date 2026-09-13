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The Eurasia Daily news agency

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The leaders of China and India offered Putin its services on the issue of Ukraine

The leaders of China and India offered Putin its services on the issue of Ukraine

Chinese President Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi, during a conversation with Vladimir Putin on the sidelines of the BRICS, actively offered their services to help resolve the conflict on Ukraine.

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