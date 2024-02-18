Нидерландский лидер предложил не выражать недовольство по поводу Трампа

Европейским лидерам следует пересмотреть свое отношение к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США и вместо этого сосредоточиться на помощи Украине, заявил нидерландский премьер Марк Рютте в интервью Reuters.
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