В конгрессе США потребовали прекратить поддержку Израиля

Ввести «эмбарго на поставки оружия» Израилю и прекратить его поддержку призвала конгрессмен Рашида Тлайб, внося резолюцию об осуждении действий Израиля в секторе Газа, сообщил 16 мая сайт The Post Millenial.
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