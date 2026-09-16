Усольцевы могли спастись: раскрыто состояние семьи сразу после пропажи

Ровно год прошел с того дня, как в тайге Красноярского края бесследно исчезла семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина.
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Надоели уже. Думаю что э то как-то связано с гос-вом. Иначе давно бы бросили. Ищите молча и нге засирайте интернет этими сообщениями.