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Аргументы и Факты

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Усольцевы могли спастись: раскрыто состояние семьи сразу после пропажи

Усольцевы могли спастись: раскрыто состояние семьи сразу после пропажи

Ровно год прошел с того дня, как в тайге Красноярского края бесследно исчезла семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина.

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