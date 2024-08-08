Водителя БТР представили к званию Героя РФ за наезд на позиции ВСУ в Урожайном

Водитель БТР 82-А с позывным Марк, морпех Тихоокеанского флота группировки войск "Восток", приставлен к званию Героя России после того, как вместе с экипажем буквально наехал на позиции ВСУ, проигнорировав ответный огонь из гранатометов и атаку беспилотника.