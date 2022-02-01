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В Челябинской области за сутки заболели ковидом более 3000 человек

В Челябинской области за сутки заболели ковидом более 3000 человек

Растет и смертность  от коронавируса. По данным областного минздрава, сегодня выписались по выздоровлению после перенесенного коронавируса 552 человека.

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