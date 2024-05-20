«Всё, что меня не убивает, делает меня сильнее!», — сказал Ницше, сошёл с ума и умер

Jolie „В этом мире два вида людей: те, которые хотят знать, и те, которые хотят верить“ — Фридрих Ницше вот Вы, мне казалось, хотите ЗНАТЬ....но на деле не так???)

Evgenija Palette Знаете, Jolie, думаю, вы заметили, как виден каждый человек и его умственные возможности по всем этим комментам... Как жалки эти поверхностные, не требующие никаких специальных знаний (разве только два-три абзаца), навязанные десятилетними промываниями мозгов официальной, заинтересованной пропагандой, комментарии... И полное отсутствие понимания - ничто не бывает само по себе, не связанное ни с чем, что рядом... Категоричность - это вообще совершенно подкорковое понятие. (когда индивидуум не может или не хочет унять свои сиюминутные эмоции...).