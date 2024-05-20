Потому что это красивые слова, но это неправда. Все, что нас не убивает тотчас, убивает понемногу, незаметно.
«Всё, что меня не убивает, делает меня сильнее!», — сказал Ницше, сошёл с ума и умер
Комментарии
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Jolie
„В этом мире два вида людей: те, которые хотят знать, и те, которые хотят верить“ — Фридрих Ницше вот Вы, мне казалось, хотите ЗНАТЬ....но на деле не так???)
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8 час.
Evgenija Palette
Знаете, Jolie, думаю, вы заметили, как виден каждый человек и его умственные возможности по всем этим комментам... Как жалки эти поверхностные, не требующие никаких специальных знаний (разве только два-три абзаца), навязанные десятилетними промываниями мозгов официальной, заинтересованной пропагандой, комментарии... И полное отсутствие понимания - ничто не бывает само по себе, не связанное ни с чем, что рядом... Категоричность - это вообще совершенно подкорковое понятие. (когда индивидуум не может или не хочет унять свои сиюминутные эмоции...).
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7 час.
Jolie
я, Евгения, с удовольствием читаю мнения в которых есть МЫСЛЬ. Мало ли с чем я не согласна-каждый имеет право думать и говорить. Единственное, что не люблю -оскорбления и переходы на Личностные "оценки". Люди рядом живут всю жизнь и другу друга НЕ ЗНАЮ-как можно знать-понимать человека после пары фраз.. Если Вы хотите поговорить про В.АКУЛОВА-то мне он нравится) *** - Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить(с) и по-моему это верно.👍
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6 час.
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