♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    читай внимательно статью.......😎Конвейер по произ...
  • Jolie
    я, Евгения, с удовольствием читаю мнения в которых есть МЫСЛЬ.  Мало ли с чем я не согласна-каждый имеет право думат...«Всё, что меня не...
  • Jolie
    Такие же, мягко говоря, как их непонятные сыночки, живущие за их счёт(Новая мужская фил...

«Всё, что меня не убивает, делает меня сильнее!», — сказал Ницше, сошёл с ума и умер

«Всё, что меня не убивает, делает меня сильнее!», — сказал Ницше, сошёл с ума и умер

Потому что это красивые слова, но это неправда. Все, что нас не убивает тотчас, убивает понемногу, незаметно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Jolie
„В этом мире два вида людей: те, которые хотят знать, и те, которые хотят верить“ — Фридрих Ницше вот Вы, мне  казалось, хотите ЗНАТЬ....но на деле не так???)
Ответить
8 час.
Evgenija Palette
Знаете, Jolie, думаю, вы заметили, как виден каждый человек и его умственные возможности по всем этим комментам... Как жалки эти поверхностные, не требующие никаких специальных знаний (разве только два-три абзаца), навязанные десятилетними промываниями мозгов официальной, заинтересованной пропагандой, комментарии... И полное отсутствие понимания - ничто не бывает само по себе, не связанное ни с чем, что рядом... Категоричность - это вообще совершенно подкорковое понятие. (когда индивидуум не может или не хочет унять свои сиюминутные эмоции...).
Ответить
7 час.
Jolie
я, Евгения, с удовольствием читаю мнения в которых есть МЫСЛЬ.  Мало ли с чем я не согласна-каждый имеет право думать и говорить. Единственное, что не люблю -оскорбления и переходы на Личностные &quot;оценки&quot;. Люди рядом живут всю жизнь и другу друга НЕ ЗНАЮ-как можно знать-понимать человека после пары фраз.. Если Вы хотите поговорить про  В.АКУЛОВА-то мне он нравится)  *** - Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить(с) и по-моему это верно.👍
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх