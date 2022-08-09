Росгвардия прокомментировала взрывы гранат на детской площадке

Взорвавшиеся на детской площадке в Ставропольском крае гранаты не принадлежат Росгвардии. Происшествие произошло на неохраняемой и неогороженной территории, не принадлежащей Росгвардии, заявили в управлении ведомства Северо-Кавказского округа.