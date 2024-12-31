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Путин поручил сделать нацпроекты приоритетом при формировании бюджета до 2030 года

Путин поручил сделать нацпроекты приоритетом при формировании бюджета до 2030 года

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил, чтобы национальные проекты стали приоритетом при формировании бюджета РФ до 2030 года.

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