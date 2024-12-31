Путин поручил сделать нацпроекты приоритетом при формировании бюджета до 2030 года

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил, чтобы национальные проекты стали приоритетом при формировании бюджета РФ до 2030 года.
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