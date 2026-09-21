В Ростовской области задержали 4 поезда из-за схода вагонов с рельсов

В Ростовской области из-за схода грузовых вагонов с рельсов на перегоне Двойная — Ельмут задержаны четыре пассажирских поезда, в том числе составы Сириус — Саратов и Адлер — Чита, которые отправятся с опозданием более чем на три часа.