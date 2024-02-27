Батон, фаршированный консервой и яйцом, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным вариантом вкусной закуски! Такую закуску можно сделать на праздничный стол, на перекус, на завтрак или к приходу друзей.
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